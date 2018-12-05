О церквях на Украине: «Это разъединительный собор, а не объединительный»

Киев, , 18:16 — REGNUM «15 декабря на Украине пройдет разъединительный, а не объединительный архиерейский собор Украинской православной церкви». Об этом 5 декабря в кулуарах Рады заявил депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Мы категорически против вмешательства государства в дела церкви. Церковь должна сама принимать решения, и никакие политики не должны вмешиваться в эти процессы. Как только это начинается — происходит конфликт в обществе, который может привести к непредсказуемым последствиям. Это разъединительный собор, а не объединительный», — считает Бойко.

По его словам, на соборе объединятся неканонические Украинская автокефальная православная церковь и Украинская православная церковь Киевского патриархата.

«Будет объединение УАПЦ и УПЦ КП. Каноническая Украинская православная церковь не пойдет на это так называемое объединение, потому что оно происходит под сумасшедшим давлением, под кнутом. Уже идут обыски у архиереев и священнослужителей канонической УПЦ, на церковь оказывается давление. На самом деле это будет не объединение, а разъединение, дальнейший конфликт в обществе», — обещает Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии пройдет объединительный архиерейский собор Украинской православной церкви.

«Этот собор утвердит устав нашей новой церкви, этот собор изберет предстоятеля. Собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении столетий была центром украинской православной жизни», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что патриарх Варфоломей разослал приглашения на собор иерархам трех украинских церквей, в том числе и канонической Украинской православной церкви. При этом Порошенко отметил, что 332 года назад Москва «аннексировала Киевскую митрополию».

Напомним, 27−29 ноября Вселенский патриархат провел синод, на котором принял «Конституционный устав украинской церкви». Также синод утвердил текст томоса об автокефалии неканонической УПЦ. 11 октября синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено; с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная Русской православной церковью анафема; ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус. Ожидается, что избранный на объединительном соборе предстоятель единой поместной церкви Украины отправится в Константинополь за томосом.