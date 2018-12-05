Оправданы «шпионы-террористы» — участники антинатовской акции в Латвии

Рига, , 18:00 — REGNUM Участники антинатовской акции на военной базе Адажи в Латвии были оправданы. Об этом сообщил общественный активист Владимир Линдерам на своей странице в Facebook. Андрей Попко и Александр Куркин, а также сам Линдерман, оправданы судом.

«Приговор третьей инстанции окончательный, обжалованию не подлежит», — написал Линдерман.

Поблагодарив своих адвокатов, он также сообщил, что теперь Куркин и Попко могут потребовать денежную компенсацию за проведенные четыре месяца в Рижской центральной тюрьме. Остальные детали активист пообещал рассказать позже.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, двое граждан России проникли на военную базу в Адажи, имея при себе знамя цветов георгиевского флага. Они были задержаны, и у них были обнаружены листовки на английском языке, осуждающие усиление группировки НАТО в Прибалтике. Распространить листовки они не успели.

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Позже в их адрес были выдвинуты обвинения в шпионаже и причастности к террористической деятельности. За это преступление им грозило пожизненное заключение или лишение свободы на срок до 20 лет. Но 11 сентября 2015 года было принято решение о переквалификации уголовного процесса в дело о хулиганстве.

В июле 2017 года суд Рижского района Латвии приговорил Андрея Попко и Александра Куркина к трем месяцам и 27 дням лишения свободы.

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