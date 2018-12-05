Еврокомиссия : Россия — главный источник дезинформации

Брюссель, , 17:42 — REGNUM Заместитель председателя Европейской комиссии Андрус Ансип заявил, что Российская Федерация якобы является главным источником дезинформации на Европейском континенте. Такое заявление Ансип сделал сегодня, 5 декабря, в ходе представления плана «противодействия дезинформации» в преддверии выборов в Европарламент.

Евробюрократ утверждает, что оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force смогла раскрыть более 4,5 тыс. случаев дезинформации против европейского союза.

«Есть убедительные доказательства, указывающие на Россию как на главный источник дезинформации в Европе», — утверждает Ансип.

В связи с этим, Европейская комиссия предлагает наращивать противодействие дезинформации и, в частности, увеличить штат East StratCom Task Force, а также бюджет этой структуры — с €1,9 млн до €5 млн.