ЦИК назвала имя нового главы свердловского облизбиркома

Екатеринбург, , 17:35 — REGNUM В свердловском избиркоме 7 декабря будет избран новый председатель. На этот пост рекомендован член комиссии с правом решающего голоса Владимир Русинов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Напомним, ранее избирком возглавлял Валерий Чайников. Однако в ноябре он перешёл на высокий пост в областном правительстве и место стало вакантным.

Преемником Чайникова местные СМИ называли главу избиркома Екатеринбурга, на сегодняшний день им является Илья Захаров. Однако он предпочёл остаться на своём нынешнем посту.

Теперь на этот пост рекомендован Владимир Русинов. Официально назначен он будет уже 7 декабря на заседании комиссии.