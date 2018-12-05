На Украине разрабатывают «азовские санкции» против России

Киев, , 17:31 — REGNUM Власти Украины в ближайшее время намерены передать своим международным партнёрам предложения по новым санкциям против Российской Федерации, которые Киев предлагает ввести после неудачной украинской провокации в районе Керченского пролива. Об этом сегодня, 5 декабря, заявил заместитель руководителя главного департамента по вопросам внешней политики и европейской интеграции администрации президента Украины Сергей Лещенко.

«Мы разрабатываем новый пакет «азовских санкций», который будет включать и расширение санкций, которые уже были введены ЕС и США за строительство Керченского моста», — сказал Лещенко.

Он пояснил, что санкции должны быть наложены на тех российских граждан, которые участвовали в пресечении украинской провокации в Керченском заливе, а также участников судебных процессов, в ходе которых украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в российских территориальных водах, были арестованы.

Напомним, что ранее президент Украины Пётр Порошенко уже призвал западные страны подготовить новый пакет санкций против России.