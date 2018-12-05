Госдума награждает пограничников, задержавших корабли ВМС Украины

Москва, , 17:19 — REGNUM Совет Думы принял решение наградить пограничников, задержавших украинские корабли, нарушившие границу РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Так, представляются к награждению почетной грамотой Госдумы экипажи кораблей «Изумруд», «Дон» и пограничного сторожевого катера 737 Пограничной службы ФСБ России за мужество и отвагу, проявленные при охране государственной границы РФ.

Поручение о представлении к награде дано спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Наша позиция — что пограничники РФ действовали мужественно, решительно, они приняли фактически удар на себя», — отметил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что это одна из высших наград Госдумы, решение о присуждении которой должно приниматься консенсусом.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Чёрного в Азовское море. Для принудительной остановки нарушителей было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь.

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