МИД РФ: Силы KFOR обязаны разоружить армию Косово в случае её создания

Москва, , 17:16 — REGNUM Намерения властей отелившегося от Сербии края Косово по созданию собственных вооружённых сил являются грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в комментарии, распространённом 5 декабря пресс-службой МИД России.

В ведомстве напоминают, что резолюция СБ ООН 1244 является единственным международно-правовым актом в области косовского урегулирования, и она предусматривает пребывание на территории края исключительно многонациональных сил под международным контролем.

Отмечается, что Москва расценивает намерения Приштины как «ещё один дестабилизирующий и провокационный шаг после уже введённой 100-процентной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины».

«Создаваемая косовскими властями (кстати, вопреки положениям собственной «конституции») «армия» может обернуться самыми тяжёлыми последствиями не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом», — подчёркивают в МИД России.

Москва призывает покровителей Приштины в лице Европейского союза и США «оказать на своих подопечных энергичное воздействие, чтобы обеспечить отзыв косово-албанцами уже имевших место провокационных решений и предотвратить эскалацию напряжённости».

«Рассчитываем, что международные силы для Косово выполнят возложенный на них мандат и в случае появления такой структуры незамедлительно предпримут всеобъемлющие меры в целях её нейтрализации и разоружения», — говорится в комментарии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Косово Кадри Весели анонсировал голосование 14 декабря по вопросу о преобразовании действующих с 2009 года Сил безопасности Косово в полноценные вооружённые силы.

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