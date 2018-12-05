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Муниципалитеты Крыма работают в процедурном беспорядке

Политика

Новому министру экономики РК поручили разобраться с этой проблемой

Симферополь, 5 декабря 2018, 17:09 — REGNUM  Во всех муниципальных образованиях Крыма отсутствует чёткая информация, регламенты, длительные сроки прохождения процедур. Об этом 5 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с новым министром экономического развития РК Людмилой Бланк.

«Необходимо до 1 февраля все процедуры отмониторить, составить единый хронометраж, создать шаблон для всех муниципальных образований… Кроме того, информация на сайтах администраций должна быть чёткой и соответствовать реалиям», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, Людмила Бланк была назначена министром экономического развития Крыма 5 декабря, ранее она занимала должность заместителя министра.

Читайте ранее в этом сюжете: Крым получил нового министра экономики

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