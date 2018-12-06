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Между Китаем и США: что выбирает Тайвань?

Политика

Тайвань находится в центре серьезного геополитического противоборства США и Китая

Между Китаем и США: что выбирает Тайвань?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Пекин, 6 декабря 2018, 08:17 — REGNUM  Смена правящей партии, произошедшая на Тайване по результатам выборов 24 ноября, может стать началом нового политического процесса, имеющего серьезное влияние на судьбы всего Тихоокеанского региона. О том, в чем состоит значение проигрыша Демократической прогрессивной партии (ДПП) своим конкурентам из Китайской национальной партии (КНП), рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Усилия ДПП во внешней политике были ориентированы на США, поэтому стратегия независимости, за которую выступала руководитель ДПП Цай Инвэнь, включала в себя и крупные военные контракты, когда американские оружейники проводили модернизацию тайваньских истребителей и поставляли Тайваню новые оружейные системы. Сумма контрактов исчислялась миллиардами долларов.

Дональд Трамп проявлял заинтересованность в американо-тайваньских контактах на высшем уровне и даже издал специальный закон, облегчающий официальные визиты на Тайвань, в марте 2018-го. Всё это в совокупности заставляло Пекин воспринимать отношения США и Тайваня как сугубо антикитайские, речь в выступлениях высокопоставленных официальных лиц в Китае шла даже о готовности к военному конфликту из-за Тайваня. А что же думают сами граждане Тайваня об американо-китайском противостоянии?

Читайте статью Китай перехватывает инициативу у США по Тайваню и другие публикации Владимира Васильева.

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