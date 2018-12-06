Между Китаем и США: что выбирает Тайвань?

Пекин, , 08:17 — REGNUM Смена правящей партии, произошедшая на Тайване по результатам выборов 24 ноября, может стать началом нового политического процесса, имеющего серьезное влияние на судьбы всего Тихоокеанского региона. О том, в чем состоит значение проигрыша Демократической прогрессивной партии (ДПП) своим конкурентам из Китайской национальной партии (КНП), рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Усилия ДПП во внешней политике были ориентированы на США, поэтому стратегия независимости, за которую выступала руководитель ДПП Цай Инвэнь, включала в себя и крупные военные контракты, когда американские оружейники проводили модернизацию тайваньских истребителей и поставляли Тайваню новые оружейные системы. Сумма контрактов исчислялась миллиардами долларов.

Дональд Трамп проявлял заинтересованность в американо-тайваньских контактах на высшем уровне и даже издал специальный закон, облегчающий официальные визиты на Тайвань, в марте 2018-го. Всё это в совокупности заставляло Пекин воспринимать отношения США и Тайваня как сугубо антикитайские, речь в выступлениях высокопоставленных официальных лиц в Китае шла даже о готовности к военному конфликту из-за Тайваня. А что же думают сами граждане Тайваня об американо-китайском противостоянии?

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