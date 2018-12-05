НАТО считает несвоевременными планы Косово по созданию армии

Брюссель, , 16:59 — REGNUM Намерения властей односторонне отделившегося от Сербии края Косово по созданию вооружённых сил не способствуют стабилизации обстановки в регионе. Об этом 5 декабря заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

«Министры рассмотрели ситуацию в Косово. Объявление о намерении трансформировать силы безопасности произошло в крайне неподходящий момент и не способствует стабилизации в регионе», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что ранее в личных беседах с представителями руководства в Приштине уже говорил о том, что создание армии в Косово — несвоевременное решение, и изменение мандата сил безопасности «должно происходить в соответствии с конституцией».

«Это не инклюзивный процесс. Следовало провести консультации со странами НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее спикер парламента Косово Кадри Весели сообщил на своей странице в Facebook, что голосование в парламенте по вопросу о преобразовании Сил безопасности Косово в полноценные вооружённые силы состоится 14 декабря. При этом он выразил уверенность, что депутаты на заседании примут положительное решение.

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