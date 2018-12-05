Инаугурация президента Грузии пройдет в Телави

Тбилиси, , 16:56 — REGNUM Инаугурация президента Грузии Саломе Зурабишвили вместо традиционного для этой церемонии двора парламента в грузинской столице пройдет в райцентре Телави. Об этом 5 декабря сообщила журналистам сама Саломе Зурабишвили.

Тем самым она подтвердила муссировавшиеся в СМИ слухи о том, что правящая партия во избежание недоразумений намеревалась провести инаугурацию новоизбранного президента в одном из более-менее крупных периферийных городов страны.

О деталях церемонии Зурабишвили пока не говорит, отмечает, что сценарий инаугурации еще находится в процессе разработки. Известно, что состоится она 16 декабря и на нее приглашены иностранные делегации.

«Мы направим приглашения всем, с кем Грузия имеет дипломатические отношения, а дальше уже им решать, будут присутствовать на инаугурации или нет», — пояснила новоизбранный президент.

По ее же информации, приглашение на инаугурацию будет направлено и пока еще действующему президенту Георгию Маргвелашвили.

На заявление Зурабишвили уже откликнулись в «Едином национальном движении», и уже бывший конкурент Зурабишвили Григол Вашадзе с иронией заявил, что никто срывать инаугурацию и не собирался.

«Когда у страны нет законно избранного президента, нельзя проводить инаугурацию. Пусть проводят инаугурацию хоть в Зугдиди. Срывать ее никто не собирался. Пусть проводят это шоу, где захотят», — заявил Вашадзе.

Между тем, на проходившем 2 декабря в Тбилиси митинге оппозиции звучали совсем иные заявления, а экс-президент Михаил Саакашвили открытым текстом говорил, что не позволит нынешней власти провести инаугурацию своего президента. О планах оппозиции свидетельствует выдвинутый ею властям ультиматум — аннулирования итогов президентских выборов и проведения досрочных парламентских выборов, а также назначение очередной акции протеста на 16 декабря. И пройдет эта акция, по информации ЕНД, на проспекте Руставели у здания парламента.

Как известно, второй тур выборов президента Грузии состоялся 28 ноября. По предварительным итогам ЦИК, Саломе Зурабишвили набрала во втором туре почти 60% голосов и на 20% определила своего конкурента Григола Вашадзе.