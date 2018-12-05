Ракетный ультиматум: обвинения в адрес Москвы неубедительны

Москва, , 16:47 — REGNUM В Вашингтоне решили сделать шаг назад и отложить уже принятое решение о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но при этом ставят невыполнимые условия и предъявляют неубедительные обвинения, отметил в среду, 5 декабря, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя ответ президента России на ультиматум со стороны США о выходе из ДРСМД.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 5 декабря заявил, что администрация США не предоставила никаких доказательств «нарушения» Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ранее госсекретарь США Майк Помпео сказал, что у России «есть два месяца», чтобы вернуться к выполнению ДРСМД, в противном случае США перестанут исполнять договор. Американская сторона уже решила выйти из договора и теперь ищет «обоснования» этому шагу, считает Путин.

«Действительно, во время визита Джона Болтона в Москву речь уже шла о принятом решении выйти из ДРСМД. Теперь же, судя по всему, в Вашингтоне сделали небольшой шаг назад — отложили принятие решения на два месяца, при этом поставив Москве фактически невыполнимые условия.

Что касается нарушения Россией условий ДРСМД, то США достаточно продолжительное время обвиняют Россию в разработке ракеты 9M729, которая, по их мнению, обладает дальностью полёта более 500 км. Вполне вероятно, что это было некой подготовкой к возможному распаду ДРСМД, и де-факто речь идёт о наземной модификации крылатой ракеты морского базирования 3М-14 семейства «Калибр». В таком случае её максимальная дальность полёта превышает 2000 км.

С другой стороны, США не инициировали заседание совместной комиссии по этому поводу, где должны быть предметно представлены претензии и их доказательства. В этом смысле обвинения в адрес Москвы выглядят не очень сильно, тем более, что Россия не стала принимать на вооружение лёгкую межконтинентальную баллистическую ракету «Рубеж», которая могла действовать и на средних дальностях (менее 5500 км) и вызвала недовольство у американцев», — отметил Леонид Нерсисян.