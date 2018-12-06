Что общего у провокаций против Ирана и недавней провокации Украины?

Москва, , 05:26 — REGNUM Провокация Украины в Чёрном море вновь заставляет задуматься о провокационных же действиях сил, орудующих на всём евразийском континенте в интересах США. О том, как Штаты используют экстремистские идеологии и организации против стран, назначенных Вашингтоном своими врагами, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Поддержка Штатами украинских экстремистов-бандеровцев, служащих основной опоры постмайданной власти в Киеве, нигде на Западе напрямую не обсуждается, но есть у этого экстремистского проекта и хорошо известный предшественник, так называемое «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По информации, опубликованной иранскими спецслужбами еще летом 2014-го, создание организации этих новых экстремистов является совместной операцией США и Израиля, и тому приводилось немало доказательств.

Использование специально обученных «дьяволов для грязной работы» вообще стало визитной карточкой западных спецслужб уже давно, и в современной реальности США как лидер Запада традициям не изменяют. Провокации, которые демонстрирует Украина Порошенко, исполняются тем же почерком, хотя и в меньшем масштабе, что и акции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ‑ и иранский опыт противостояния военным, террористическим, экономическим и прочим провокациям может оказаться весьма полезен в моменты, когда подручные провокаторы Вашингтона наращивают свою активность.

Что именно делает в таких ситуациях Иран и каковы позитивные сдвиги в борьбе с провокаторами и террористами на сегодняшний день, читайте в статье Марионетки США «подзуживают» Россию и Иран.

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