Госдума за закрытыми дверями обсудит ситуацию вокруг Белоусова

Москва, , 16:26 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

«Будет рассмотрен вопрос о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Госдумы Вадима Белоусова. Вопрос будет рассмотрен в закрытом режиме», — заявил Жуков.

Вопрос о лишении неприкосновенности депутата впервые будет рассмотрен в закрытом режиме. Такой порядок рассмотрения вопроса предложила комиссия Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Ранее члены комиссии приняли решение поддержать лишение депутатской неприкосновенности депутата Белоусова и разрешить возбудить в отношении него уголовное дело. С представлением к депутатам обратилась Генпрокуратура. Депутата подозревают во взяточничестве, по данным генпрокурора, он может быть участником уголовного дела о взятке бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Ранее Юревич был объявлен в международный розыск по делу о взятках, одна из которых достигает 3,4 млрд рублей.

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