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Культурное равенство укрепит дипотношения с Малайзией — парламент Индонезии

Политика

Экономический потенциал Индонезии и Малайзии одинаково велик

Джакарта, 5 декабря 2018, 16:23 — REGNUM  Председатель совета представителей регионов (DPD), палаты парламента Индонезии, Осман Сапта заявил, что культурное равенство Индонезии и Малайзии может стать сильным капиталом для дальнейшего укрепления дипломатических отношений между двумя странами, особенно в экономической сфере, сообщает Antaranews.

По его словам, экономический потенциал двух стран одинаково велик, поэтому развитие дипломатических отношений между Индонезией и Малайзией можно считать взаимовыгодным.

«Культурный центр в Куала-Лумпуре проводит мероприятия, которые связывают регионы Индонезии и Малайзии, что также способствует экономическому развитию», — заявил Осман Сапта.

В свою очередь, председатель культурного центра Малайзии Алекс Онг отметил, что позиция Индонезии очень важна для укрепления двусторонних дипломатических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Малайзия подписали соглашение о развитии совместной автомобильной промышленности в сентябре 2018 года.

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Внешняя политика Индонезии
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