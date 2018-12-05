Правительство Украины продлило программу реабилитации солдат

Киев, , 15:59 — REGNUM Целевая программа по адаптации участников так называемой «антитеррористической операции» (АТО) была утверждена правительством Украины до 2022 года, сообщает 5 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, программа описывает мероприятия по физической, медицинской, психологической, социальной и профессиональной адаптации украинских военнослужащих, воевавших против собственных граждан в Донбассе.

Напомним, программы по реабилитации украинских военнослужащих работают очень слабо. Так, ранее был задержан руководитель реабилитационного центра в Одесской области за хищение бюджетных средств, на которые почти 1,3 тыс. украинских солдат могли пройти реабилитацию.

Также военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что на всю Украину есть не более 300 специалистов, способных проводить реабилитацию.

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