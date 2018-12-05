Израильские военные снесли бедуинскую школу — СМИ

Тель-Авив, Израиль, , 15:48 — REGNUM Вооруженные силы Израиля уничтожили бедуинскую школу на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 5 декабря Anadolu.

«Израильские бульдозеры снесли школу без всяких предупреждений», — заявил очевидец произошедшего. Учебное заведение предназначалось для 50 студентов, оно должно было открыться на этой неделе.

Школа была частью реализуемого Палестиной проекта по созданию мобильных учебных заведений для палестинских детей на юге оккупированной территории Западного берега реки Иордан.

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