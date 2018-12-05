Суд Турции разрешил арестовать двоих саудитов по «делу Хашогги»

Анкара, , 15:39 — REGNUM Турецкий суд выдал ордеры на арест бывшего заместителя главы внешней разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда Аль-Кахтани по подозрению в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом пишет 5 декабря газета Daily Sabah.

Таким образом судебная инстанция удовлетворила запрос прокуратуры Стамбула, следователи которой полагают, что указанные высокопоставленные граждане Саудовской Аравии могли спланировать убийство Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы США Боб Коркер и Линдси Грэм после закрытого брифинга директора ЦРУ Джины Хэспел, посвященного убийству журналиста, заявили, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд, вероятнее всего, имеет прямое отношение к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

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