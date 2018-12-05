Балийский демократический форум пройдет 6-7 декабря — МИД Индонезии

Денпасар, Индонезия, , 15:46 — REGNUM Индонезийское правительство снова проведет Балийский демократический форум в Нуса-Дуа, Бали, 6−7 декабря 2018 года, сообщает Antaranews.

«Темой 11-го форума станет демократия для процветания», — говорится в письменном заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел Индонезии.

Форум предлагает заинтересованным сторонам обсудить вызовы, мешающие процветанию стран, посредством демократии.

Известно, что глава МИД Индонезии Ретно Марсуди лично откроет форум 6 декабря 2018 года.

В рамках демократического форума также состоятся два заседания на тему «создание демократических институтов» и «технологии, инновации и будущее процветание».

Как сообщало ИА REGNUM, Балийский демократический форум проходит ежегодно с 2008 года.

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