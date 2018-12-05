Российская помощь ПМР и «Евразийская интеграция»: переговоры в Москве

Москва, , 15:35 — REGNUM В Приднестровье в самое ближайшее время поступит очередной транш российской финансовой помощи для выплаты надбавок приднестровским пенсионерам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, об этом заявил на встрече в Москве с главой приднестровского государства Вадимом Красносельским вице-премьер РФ Дмитрий Козаком, курирующий отношения с Молдавией и ПМР.

Красносельский и Козак обсудили ситуацию вокруг Приднестровья, переговорный процесс с Молдавией, миротворческую операцию на Днестре, российско-приднестровские отношения. Говорили например, о мерах по стимулированию роста приднестровского экспорта в Россию.

Отдельной темой обсуждения стала ситуация вокруг завершения социальных и гуманитарных проектов, которые реализовывались в ПМР по линии АНО «Евразийская интеграция».

ИА REGNUM напоминает, что курируемые бывшим вице-премьером Дмитрием Рогозиным проекты по линии АНО «Евразийская интеграция» реализовывались в Приднестровье с 2012 года. В республике были построены более десятка социальных объектов, общий объем инвестиций составил более $60 млн. Эти проекты использовались для политической и предвыборной агитации прежним президентом Приднестровья Евгением Шевчуком, считавшимся главными политическим «партнером» Рогозина в ПМР.

При этом после поражения Шевчука и его бегства в Молдавию из-за обвинений в коррупции и хищениях в особо крупных размерах оказалось, что АНО «Евразийская интеграция», помимо недостроев, оставила прямые убытки как приднестровским строительным организациям, которым не оплатили выполненные работы, так и государству — в виде налогов.

Новые власти Приднестровья выразили намерение самостоятельно завершить недостроенные объекты проекта АНО «Евразийская интеграция».

Читайте ранее в этом сюжете: Афера «Евразийская интеграция»: в помощь России ПМР «вкрались мошенники»