Минобороны Украины подтвердило отправку резерва в боевые части

Киев, , 15:25 — REGNUM Украина ощущает поддержку НАТО и увеличивает закупки оборудования, вооружений и техники. Об этом 5 декабря на пресс-конференции в Киеве заявил министр обороны Украины Степан Полторак, по случаю празднования дня вооруженных сил Украины.

«Сегодня все военные несмотря на праздник находятся в полной боевой готовности… Идет плановая работа по расширению возможностей закупки вооружений, производства техники как в Украине, так и заключение договоров с нашими партнерами по расширению формата нашего сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с поставкой оборудования, вооружений, техники и т. п… Мы ощущаем поддержку со стороны наших партнеров по НАТО», — сказал Полторак.

Он сообщил, что ВСУ проводят передислокацию и создают резервы формы, одежды, горюче-смазочных материалов, продовольствия.

«Происходит передислокация и усиление опасных направлений. Налаживается взаимодействие между органами государственной центральной исполнительной власти и органами военного управления для наиболее эффективной работы… На другой формат работы переходит военно-промышленный комплекс. Мы определяем возможности нашей экономики и отдельных предприятий по увеличению поставок формы, одежды, горюче-смазочных материалов, продовольствия», — добавил Полторак.

По его словам, сегодня на юге Украины прошли очередные испытания украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

"Усилена военно-воздушная оборона. Мы продолжаем испытание наших систем ПВО. Продолжаем испытание противокорабельных ракет, которые завершились полчаса назад на юге Украины. Идут работы по подготовке резерва… Вооруженные силы в готовности. Мы делаем все возможное, чтобы не повторился 2014 год», — рассказал Полторак.

Он сообщил, что часть резервистов пополнит боевые части ВСУ.

«У нас нет мобилизации. В соответствии с указом президента, который утвержден Верховной Радой, мы проводим только подготовку на сборах с резервистами первой очереди, а также с военнослужащими, которые входят в подразделения территориальной обороны. Эта подготовка будет разноплановой, в зависимости от подготовки военного, его должности, подразделения… Максимальный термин проведения этих сборов 20 дней… Определенная часть боевого резерва будет направлена на пополнение боевых частей. У нас нет проблемы с численностью призыва… В отдельные военкоматы приходит в три раза больше резервистов, чем надо», — заметил министр.

Он отметил снижение напряженности в Керченском проливе, после того как Россия частично сняла блокаду украинских портов.

«Что касается продления военного положения. Это в большинстве зависит от действий Российской Федерации, от её намерений прекратить агрессивные намерения против Украины, от обстановки, которая будет складываться на границе. В принципе, президент готов, и он об этом неоднократно говорил, отменить военное положение. Но для этого нужны основания… Есть определенные сдвиги по Керченскому проливу, когда Россия частично разблокировала проход судов, разблокировала наши порты. Есть возможность нашим гражданским и торговым судам войти в наши порты», — подытожил Полторак.

Как сообщалось, 4 декабря министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия частично разблокировала движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, по состоянию на 3 декабря 2018 года наблюдается движение кораблей.

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Их останавливают российская сторона, досматривает, как и раньше, однако частично движение восстановлено», — заявил Омелян.

Напомним, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Большая часть норм правового режима военного положения будет введена в случае «сухопутной агрессии со стороны России».