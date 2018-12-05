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Посол Саудовской Аравии в США: мы принудили хуситов к переговорам

Политика

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года

Эр-Рияд, 5 декабря 2018, 15:27 — REGNUM  Посол Саудовской Аравии в Соединенных Штатах принц Халид бин Салман, что арабская коалиция заставила хуситов сесть за стол переговоров, сообщает 5 декабря Al Arabia.

По словам принца, опубликованным на его социальной странице в Twitter, арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, преуспела в своих действиях, осуществляемых в Йемене, именно это и заставило хуситов быть более уступчивыми.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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Ситуация в Йемене
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