Росгвардия и ФСБ предложили меры усиления «оружейного» контроля

Москва, , 15:15 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину представлен комплексный план по совершенствованию контроля за оборотом оружия. Меры по улучшению «оружейного» контроля предложили Росгвардия и Федеральная служба безопасности.

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Как уточнил директор Росгвардии Виктор Золотов, такой шаг был предпринят после массового убийства в керченском колледже. В основе разработанного комплекса мер — проведённый масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами злоумышленника стали 20 человек, ещё около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой.

При этом в ходе следствия выяснилось, что у молодого человека имелось разрешение на ношение оружия. Его Владислав Росляков получил в сентябре 2018 года — за месяц до трагедии.