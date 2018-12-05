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Росгвардия и ФСБ предложили меры усиления «оружейного» контроля

Политика

Комплексный план представлен президенту РФ

Москва, 5 декабря 2018, 15:15 — REGNUM  Президенту России Владимиру Путину представлен комплексный план по совершенствованию контроля за оборотом оружия. Меры по улучшению «оружейного» контроля предложили Росгвардия и Федеральная служба безопасности.

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Как уточнил директор Росгвардии Виктор Золотов, такой шаг был предпринят после массового убийства в керченском колледже. В основе разработанного комплекса мер — проведённый масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами злоумышленника стали 20 человек, ещё около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой.

При этом в ходе следствия выяснилось, что у молодого человека имелось разрешение на ношение оружия. Его Владислав Росляков получил в сентябре 2018 года — за месяц до трагедии.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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