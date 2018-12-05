Новгородский экс-замгубернатора признался в даче взятки бывшему сенатору

Великий Новгород, , 15:07 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении бывшего сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого приостановлено в связи с объявлением его в международный розыск, сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 5 декабря, заявил руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета РФ Сергей Килессо.

По его словам, вопросом экстрадиции бывшего сенатора занимается Генеральная прокуратура. Кривицкому заочно предъявлены обвинения в получении взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Речь идёт о сумме в 17 млн рублей.

В передаче взятки бывшему сенатору в 2012 году подозревается бывший первый заместитель губернатора Новгородской области Арнольд Шалмуев, осуждённый по «дорожному» делу. По словам Сергея Килессо, Шалмуев дал по делу признательные показания.

«Мы полагаем, что показания Шалмуева в большой степени изобличают Кривицкого в совершении преступлений, которые ему инкриминируются», — заявил Килессо, отметив, что расследование уголовного дела в отношении Шалмуева по факту дачи взятки будет завершено уже в первом квартале 2019 года.

По «дорожному» делу Шалмуев в 2016 году был приговорён судом к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение денежных средств, которые предназначались на ремонт и содержание автодорог Новгородской области.

Взятка в сумме 17 млн рублей, по версии следствия, предназначалась бывшему сенатору Кривицкому за оказание содействия при передаче Шалмуеву полномочий в сфере дорожного строительства Новгородской области. Деньги передавались через третьих лиц — в уголовном деле есть ещё ряд других фигурантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объявленный в международный розыск экс-сенатор Дмитрий Кривицкий 23 июля 2018 года был задержан в городе Кортина д’Ампеццо (Италия), однако 2 августа решением суда в Венеции освобождён из-под стражи. Кривицкий настаивает, что его уголовное преследование носит политический характер.

Читайте также: Арестованного в Италии экс-сенатора Кривицкого освободят из-под стражи

Читайте ранее в этом сюжете: Осуждённый новгородский экс-замгубернатора стал фигурантом ещё одного дела