Володин отметил рост доверия и понимания между РФ и Австрией

Москва, , 14:59 — REGNUM Отношения между РФ и Австрией могут получить новый импульс для развития. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем парламента Австрии Вольфгантом Соботкой, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«В рамках двусторонней встречи, только что, общаясь и обсуждая вопросы, мы говорили о самых наболевших проблемах», — заявил Володин.

По его словам, представители обоих парламентов обсуждали разные, в том числе и непростые темы, но при этом находили понимание.

«У нас появилось больше понимания и доверия друг к другу. Надеюсь, что визит председателя парламента Австрии послужит не только таким хорошим толчком к развитию наших отношений между парламентами, но и прояснит нашу позицию для коллег председателя в парламенте Австрии», — отметил Володин.

Он напомнил, что за последние 17 лет это первый визит представителя парламента Австрии в Госдуму РФ.