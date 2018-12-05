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Дипмиссия РФ в Словакии изучает информацию о высылке дипломата

Политика

Этот инцидент, по словам Пеллегрини, произошел еще в ноябре

Братислава, 5 декабря 2018, 14:58 — REGNUM  Российское посольство в Словакии изучает информацию о высылке дипломата. Об этом 5 декабря сообщает RT.

Дипломаты отметили, что проверяют сведения об объявлении своего коллеги персоной нон-грата и высылке за пределы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что российский дипломат из аппарата военного атташе был выслан из-за подозрения в шпионаже против Братиславы и НАТО. Представителю РФ дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Этот инцидент, по словам Пеллегрини, произошел еще в ноябре.

Читайте ранее в этом сюжете: Словакия выслала дипломата РФ из-за подозрения в шпионаже

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