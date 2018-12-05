Дипмиссия РФ в Словакии изучает информацию о высылке дипломата

Братислава, , 14:58 — REGNUM Российское посольство в Словакии изучает информацию о высылке дипломата. Об этом 5 декабря сообщает RT.

Дипломаты отметили, что проверяют сведения об объявлении своего коллеги персоной нон-грата и высылке за пределы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что российский дипломат из аппарата военного атташе был выслан из-за подозрения в шпионаже против Братиславы и НАТО. Представителю РФ дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Этот инцидент, по словам Пеллегрини, произошел еще в ноябре.

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