ДНР: в ВСУ начали создавать музеи «российской агрессии»

Донецк, , 15:02 — REGNUM Музеи «российской агрессии» создаются в подразделениях ВСУ, которые находятся в областях, где объявлено военное положение, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 5 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, Киев начал нагнетать антироссийскую истерику в украинских войсках. Так, для этого в подразделениях ВСУ будут созданы музеи с фальшивыми доказательствами «российской агрессии».

Безсонов отметил, что украинские военнослужащие не принимают этих нововведений и считают их попытками командования угодить президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, военное положение на Украине было объявлено с 28 ноября в 10 областях сроком на 30 дней. Положение было объявлено после задержания в России трех украинских военных кораблей, которые устроили провокацию в Азовском море.