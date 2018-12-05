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ДНР: в ВСУ начали создавать музеи «российской агрессии»

Политика

Украинские солдаты не воспринимают идею всерьез

Донецк, 5 декабря 2018, 15:02 — REGNUM  Музеи «российской агрессии» создаются в подразделениях ВСУ, которые находятся в областях, где объявлено военное положение, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 5 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, Киев начал нагнетать антироссийскую истерику в украинских войсках. Так, для этого в подразделениях ВСУ будут созданы музеи с фальшивыми доказательствами «российской агрессии».

Безсонов отметил, что украинские военнослужащие не принимают этих нововведений и считают их попытками командования угодить президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, военное положение на Украине было объявлено с 28 ноября в 10 областях сроком на 30 дней. Положение было объявлено после задержания в России трех украинских военных кораблей, которые устроили провокацию в Азовском море.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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