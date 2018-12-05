Среда, 5 Декабря 2018 года
16:16:50 МСК

Кремль проигнорировал угрозы госдепа о «боли и последствиях»

Политика

К украинским морякам продолжат применять законные процедуры

Москва, 5 декабря 2018, 14:50 — REGNUM  В Кремле не будут реагировать на новые угрозы со стороны Госдепартамента США, связанные с инцидентом в Керченском проливе. Об этом 5 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на заявления американского внешнеполитического ведомства должен реагировать МИД. Что касается украинских офицеров, задержанных за нарушение границы, то к ним продолжат применять законные процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские воды и были задержаны. Их экипаж поместили под стражу.

Неназванный высокопоставленный чиновник госдепа пригрозил Москве «болью и последствиями», если украинские корабли не будут возвращены Киеву, а моряки — не получат свободу.

Читайте также:

Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков

От слов к делу: Порошенко ждёт от Запада «конкретных действий» против РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить