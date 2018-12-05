Кремль проигнорировал угрозы госдепа о «боли и последствиях»

Москва, 5 декабря 2018, 14:50 — REGNUM В Кремле не будут реагировать на новые угрозы со стороны Госдепартамента США, связанные с инцидентом в Керченском проливе. Об этом 5 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что на заявления американского внешнеполитического ведомства должен реагировать МИД. Что касается украинских офицеров, задержанных за нарушение границы, то к ним продолжат применять законные процедуры.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские воды и были задержаны. Их экипаж поместили под стражу.
Неназванный высокопоставленный чиновник госдепа пригрозил Москве «болью и последствиями», если украинские корабли не будут возвращены Киеву, а моряки — не получат свободу.
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