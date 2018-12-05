НАТО сражается с международным терроризмом в Афганистане — Столтенберг

Кабул, , 14:51 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс находится в Афганистане с целью борьбы с международным терроризмом, сообщает 5 декабря Anadolu.

«Мы находимся в Афганистане, чтобы помочь афганскому народу, но также мы в Афганистане помогаем себе. Здесь мы сражаемся с международным терроризмом», — отметил Столтенберг.

Напомним, в настоящее время Афганистан сталкивается с угрозой со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вооруженные силы НАТО, в том числе и США, в этой стране сталкиваются с серьезными трудностями в борьбе с террористами.

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