Смольному указали прекратить «размазывать сопли» по вопросу об Исаакии

Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга уже несколько лет «размазывает сопли по щекам» в вопросе о статусе Исаакиевского собора вместо того, чтобы передать его в руки Русской православной церкви. Об этом заявил 5 декабря спикер петербургского Законодательного собрания, главный единоросс города Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, после массовых протестов петербуржцев в 2017 году Смольный, заявивший уже, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ «решен», притормозил этот процесс. В 2018 году вице-губернатор Михаил Мокрецов сообщил, что распоряжение комитета по имущественным отношениям о передаче собора «утратило актуальность».

Десять депутатов Заксобрания 3 декабря текущего года обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой упразднить это устаревшее распоряжение полностью.

Однако Вячеслав Макаров заявил, что, если под письмом подписались лишь 10 депутатов из 50-ти, то остальные 40 поддерживают передачу Исаакия церкви.

«Два года уже не решается этот вопрос. В чем суть: мы обязаны исполнить федеральный закон о передаче православного собора в ведение РПЦ. Второй ключевой момент: важно понять, если сейчас вход в музей — это более 1000 рублей, то вход в собор будет бесплатным для всех. В чем здесь проблема?» — недоумевает Макаров.

(Для справки: стоимость билетов в Исаакиевский собор в 2018 году для взрослых посетителей составляет 250 руб., для детей до 7 лет — бесплатно; для детей от 7 до 18 лет — 50 руб.; для студентов России и Белоруссии — 50 руб.; для пенсионеров России и Белоруссии — 50 руб.)

Заметим, ГМЗ «Исаакиевский собор» является одним из немногих прибыльных музеев, оплачивающих собственную реставрацию, а также реставрацию Спаса-на-Крови и других храмов. Противники передачи Исаакия указывают, что у церкви нет возможности реставрировать фрески Брюллова и другие музейные экспонаты, неотделимые от стен собора, а финансовое бремя в этом случае всё равно ляжет на бюджет Петербурга. То есть платить за содержание Исаакия будут уже не посетители, включая иностранных туристов, а все горожане.

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Однако Вячеслав Макаров напомнил, что за передачу собора церкви высказывались «многочисленные организации», ректоры Петербурга, а также депутаты.

«Мне непонятна позиция исполнительной власти, которая в течение двух лет размазывает сопли по щекам и эту проблему переводит в политическую плоскость. Зачем? Если кому-то не нравится — пожалуйста, каждый имеет право обратиться в суд, суд уже определит, правомерно передали или нет», — сказал спикер.

Он подчеркнул, что Исаакиевский собор следует передать РПЦ. Макаров убежден, что никто не будет отказываться от экскурсий и запрещать вход в собор людям других конфессий, «никто не будет ущемлен в правах».

При этом Макаров считает «ненормальным», когда во время службы экскурсии проводят в районе алтаря, а также когда там гуляют те, кому по канонам православия это «запрещено», правда, он не уточнил, кого имеет в виду.

«Разве это нормально для православных людей, когда во время службы в алтарь приходят люди с экскурсиями? Когда туда приходят люди, которым, в силу православных канонов, нельзя заходить в эти святые места? Это же абсолютно неправильно», — сказал Макаров.

Затем он вновь обратился к Смольному, засомневавшись в «потенции» городского правительства.

«Глядя в камеру, исполнительной власти еще раз скажу: пора прекратить размазывать сопли по щекам. Власть не должна быть дряблой, безвольной, вялой. Если хотите такое слово, то власть не должна быть импотентной. Она должна быть твердой, решительной, разумной», — объявил Вячеслав Макаров.

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