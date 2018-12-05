Володин: Украинские корабли, полные оружия, стремились к Крымскому мосту

Москва, , 14:42 — REGNUM Украинские моряки, которые вошли в территориальные воды РФ и, полные оружия, направились в сторону Крымского моста, могли преследовать цель навредить гражданам РФ на Крымском мосту. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Наши пограничники, корабли, приняли участие в задержании диверсантов, которые рвались к (Крымскому) мосту. Мы с вами не знаем, какие действия могли бы быть дальше, потому что эти корабли были нашпигованы и оружием, и боеприпасами, а как вы понимаете, пограничники защищали не только суверенитет нашей страны, но и жизнь наших граждан», — заявил Володин.

По его словам, пограничники РФ действовали мужественно, решительно и фактически приняли удар на себя, поэтому Госдума рассмотрит вопрос о награждении их почетными грамотами.

«По всем правилам судоходства и мореплавания украинские корабли должны были запросить у лоцмана, должны были войти в диалог с пограничниками РФ так как раньше они это делали. В этот раз их действия были совершенно иными, более того они демонстрировали агрессию, расчехлили орудия, которые находились на судах и двинулись в сторону мостового перехода. И только действия пограничников, которые рисковали собой, которые фактически собой закрыли возможность доступа к мостовому переходу остановили нарушителей», — отметил Володин.

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