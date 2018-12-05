Среда, 5 Декабря 2018 года
16:16:48 МСК

Володин: Украинские корабли, полные оружия, стремились к Крымскому мосту

Политика

Если бы пограничники РФ их не остановили, последствия могли бы быть очень серьезными, считает спикер Госдумы

Москва, 5 декабря 2018, 14:42 — REGNUM  Украинские моряки, которые вошли в территориальные воды РФ и, полные оружия, направились в сторону Крымского моста, могли преследовать цель навредить гражданам РФ на Крымском мосту. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Наши пограничники, корабли, приняли участие в задержании диверсантов, которые рвались к (Крымскому) мосту. Мы с вами не знаем, какие действия могли бы быть дальше, потому что эти корабли были нашпигованы и оружием, и боеприпасами, а как вы понимаете, пограничники защищали не только суверенитет нашей страны, но и жизнь наших граждан», — заявил Володин.

По его словам, пограничники РФ действовали мужественно, решительно и фактически приняли удар на себя, поэтому Госдума рассмотрит вопрос о награждении их почетными грамотами.

«По всем правилам судоходства и мореплавания украинские корабли должны были запросить у лоцмана, должны были войти в диалог с пограничниками РФ так как раньше они это делали. В этот раз их действия были совершенно иными, более того они демонстрировали агрессию, расчехлили орудия, которые находились на судах и двинулись в сторону мостового перехода. И только действия пограничников, которые рисковали собой, которые фактически собой закрыли возможность доступа к мостовому переходу остановили нарушителей», — отметил Володин.

Читайте развитие сюжета: В Кремле заявили о готовности России обсуждать обмен украинских моряков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить