«Пора встать и сказать: хватит!» — сенатор США о Саудовской Аравии

Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Терпеть действия Саудовской Аравии США больше не могут, убежден сенатор Рэнд Пол. В своем твиттере сенатор пишет:

«Они бомбят мирных жителей в Йемене. Их политические диссиденты сидят в тюрьме. Они совершенно безрассудны на Ближнем Востоке. Сейчас настало время встать и сказать: хватит! Поведение Саудовской Аравии неприемлемо, и Соединенные Штаты этого не потерпят».

В ответ читатели сенатора высказали разные мнения:

«Проблема в том, мистер Пол, что мы — народ, который «терпел всю эту заразу» десятилетиями. Нам надо начать со своей страны, со своих безрассудных политиков! Давайте выведем на чистую воду наших коррумпированных сенаторов, конгрессменов, ФБР, ЦРУ, и начнем соблюдать верховенство закона!»;

«Сенатор, пожалуйста, вытащите нас отсюда»;

«Президент — единственная причина, по которой мы не выходим из йеменской ситуации прямо сейчас. Он мог бы поступить правильно, но не будет».

Есть пользователи, которые считают иначе:

«Да ладно, Америка делала все то же самое, но в такой манере, что происходящее в Йемене выглядит тренировочной стрельбой!»;

«В своем сообщении вы описали все то, что США развязали в Ираке, Ливии и других»;

«Сейчас, я думаю, вы должны быть больше обеспокоены нашей южной границей. Как только наш собственный дом будет в порядке, то, возможно, мы сможем начать беспокоиться о проблемах в Йемене. Пожалуйста, сосредоточьтесь на том, что самое главное для граждан США».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты предоставят порядка $131 млн для помощи раздираемому войной Йемену. Всего за текущий год, говорится в заявлении госдепартамента, США оказали Йемену гуманитарную помощь на сумму порядка $700 млн.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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