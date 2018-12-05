Путин проведет телемост с поселком Бованенково на Ямале

Москва, , 14:36 — REGNUM Сегодня, 5 декабря, президент России Владимир Путин проведет телемост в связи с открытием газового комплекса в поселке Бованенково на Ямале. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, третья очередь газового промысла будет запущена 5 декабря вместе с газопроводом, по которому «голубое топливо» будет прокачиваться в центральные регионы страны.

«Мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли. По этому поводу президент проведет телемост с Бованенково», — отметил Песков.

Напомним, полуостров Ямал является стратегически важным регионом для развития российской газовой отрасли.

Ранее сообщалось, что на Бованенковском месторождении, которое стало базовым для центра газодобычи, готовится ко вводу в эксплуатацию третий промысел, который выведет месторождение на уровень добычи газа в 115 млрд кубометров в год.

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