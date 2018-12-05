Путин и Мадуро обсудят финансовую помощь Венесуэле

Москва, , 14:33 — REGNUM Россия может оказать финансовую помощь Венесуэле. Этот вопрос среди прочих будет обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина и главы Венесуэлы Николаса Мадуро, которая состоится сегодня, 5 декабря, в Москве во второй половине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что «речь пойдёт о той помощи, которая необходима руководству Венесуэлы». Конкретных сумм возможной финансовой помощи Дмитрий Песков пока не назвал, заявив, что всё это будет обговариваться в ходе сегодняшней встречи лидеров двух стран.

«Давайте дождёмся переговоров», — предложил пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина с главой Венесуэлы Николасом Мадуро состоится 5 декабря в Москве. Как ранее заявил венесуэльский лидер, в столицу он приедет для того, чтобы «укрепить и расширить дипломатические отношения и дружественные связи между братскими странами».

По информации посольства Венесуэлы в РФ, главной темой обсуждения станут двусторонние отношения между странами. Также планируется, что лидеры двух стран обсудят конкретные вопросы дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей между Россией и Венесуэлой. Кроме того, российский лидер в ходе переговоров намерен подтвердить приверженность Москвы поддержке мирного урегулирования разногласий в Венесуэле.

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