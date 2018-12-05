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МИД России усомнился в пользе Волкера для Украины

Политика

Всё, что Волкер делает, очень далеко от официально объявленной задачи — урегулирования ситуации на Украине, подчеркнула Захарова

Москва, 5 декабря 2018, 14:31 — REGNUM  Действия спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера заставляют сомневаться, что его мандат предусматривает улучшение ситуации на Украине. Скорее, он усугубляет обстановку, заявила 5 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя призывы Волкера немедленно освободить задержанных в Черном море украинских моряков и ввести против России новые санкции, дипломат назвала поведение американского спецпредставителя не соответствующим дипломатической практике.

Всё, что Волкер делает, очень далеко от официально объявленной задачи — урегулирования ситуации на Украине, подчеркнула она. Например, странно требовать освобождения для людей, задержанных за нарушение границы, при том, что российская гражданка Мария Бутина остается под арестом в США из-за сфабрикованных обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября украинские моряки устроили провокацию против России, вторгшись в российские воды в Черном море. Три корабля ВМС Украины были задержаны. Киев расценил инцидент как «агрессию», а Волкер позже заявил, что в американской администрации рассматривают варианты давления на Россию.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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