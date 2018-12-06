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Переговоры о Курилах воспринимаются в РФ и Японии противоположно

Политика

Японский стиль ведения переговоров и тема Курил

Переговоры о Курилах воспринимаются в РФ и Японии противоположно
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курильские острова. Владимир Путин и Синдзо Абэ

Москва, 6 декабря 2018, 03:32 — REGNUM  Различие подходов у России и Японии к переговорам вокруг «курильского вопроса» скрывает в себе крупную опасность. Почему России следует сворачивать эти, ставшие токсичными переговоры, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Если российская сторона пытается говорить с Японией об «экономических аспектах совместного хозяйствования на Курилах», то Япония когда не воспринимала эти переговоры как коммерческие. Для них, японцев, переговоры о территориях — это только и исключительно политический вопрос об их «передаче». Именно поэтому результаты социологических опросов в Японии раз за разом демонстрируют жесткую и несдвигаемую позицию японского общества.

95% опрошенных японским изданием «Никкэй» уверены в необходимости продавливать вопрос «северных территорий», не удовлетворяясь даже двумя островами. А треть опрошенных уверены, что никакие «российские условия» не должны приниматься в расчет. Все остальное, что называется, беллетристика. С российской же стороны эти переговоры наращивают градус тревоги в обществе, которое еще помнит череду предательств 90-х. Мнение народа важнее любых экономических выгод, потому что на нем держится устойчивость государства, а обратная власть между властью и обществом обязательно должна сохраняться.

Читайте статью Курилы: почему даже два острова отдавать нельзя и другие публикации Александра Халдея о российской политике.

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