В Кремле не разделяют идею о размещении ракет РФ в Латинской Америке

Москва, , 14:22 — REGNUM В Москве не рассматривается «идея» о размещении российских ракет средней дальности на территории стран Латинской Америки в случае выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 5 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не относимся к этой идее», — подчеркнул официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, как российские власти относятся к идее разместить ракеты на территориях, с которых они будут «доставать» территорию США.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление НАТО о якобы нарушении Россией ДРСМД нужно для нагнетания ситуации.

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