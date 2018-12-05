Среда, 5 Декабря 2018 года
14:45:54 МСК

В Кремле не разделяют идею о размещении ракет РФ в Латинской Америке

Политика

Песков ответил на вопрос, как российские власти относятся к идее разместить ракеты на территориях, с которых они будут «доставать» территорию США

Москва, 5 декабря 2018, 14:22 — REGNUM  В Москве не рассматривается «идея» о размещении российских ракет средней дальности на территории стран Латинской Америки в случае выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 5 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не относимся к этой идее», — подчеркнул официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, как российские власти относятся к идее разместить ракеты на территориях, с которых они будут «доставать» территорию США.

Читайте также: МИД РФ: США не предоставили России доказательств нарушения ею ДРСМД

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление НАТО о якобы нарушении Россией ДРСМД нужно для нагнетания ситуации.

Читайте также: Песков: НАТО нагнетает ситуацию вокруг ДРСМД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить