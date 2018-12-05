«Самопомощь» прогнозирует разрыв дипломатических отношений Украины с РФ

Киев, , 14:22 — REGNUM Глава украинской парламентской фракции «Самопомощь» Олег Березюк выразил сожаление в связи с тем, что разрыв «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» не предусматривает разрыв дипломатических отношений. Соответствующее заявление Березюк сделал 5 декабря в кулуарах Верховной Рады.

«К сожалению, не предусматривает. К сожалению, государство еще не доросло до того, чтобы разорвать дипломатические отношения. Вы помните риторику и смыслы, которые давала «Самопомич» три-четыре года назад? Сегодня те самые смыслы и риторика есть у президента Украины», — считает Березюк.

Он прогнозирует, что со временем украинские власти осознают необходимость разрыва дипломатических отношений с Москвой.

«Также в риторике появится разрыв дипломатических отношений. Только до этого они должны дожить, они должны к этому прийти. Ежедневно невыполнение этих вещей только вводит в дальнейший кризис и рост угроз украинскому обществу и государству», — добавил депутат.

Березюк также считает, что Рада должна поддержать президентский законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией.

«Это символ, президенту также нужно показать его деятельность в борьбе с Россией. Пусть будет. Но это символ и очень важный символ за разрыв договора о дружбе с Россией. Какая дружба может быть с государственной институцией, которая убивает украинских людей?» — задался вопросом Березюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для остановки ныне действующего «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», подписанного в 1997 году, понадобится решение Верховной Рады, поскольку 20 лет назад этот договор был ратифицирован также и в украинском парламенте.

«Мы в общем пакете подали проект этого документа», — сказал Климкин.

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против. Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума — 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).