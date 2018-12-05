Президента Литвы спросят про экономический кризис 2008-2009 годов

Вильнюс, , 14:16 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте получит от парламентской комиссии по расследованию обстоятельств экономического кризиса в 2008—2009 годах и оценке действий властей письменные вопросы, объявил сегодня, 5 декабря, председатель комиссии Стасис Якелюнас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Точные формулировки вопросов и насколько они персонифицированы в отношении самой Грибаускайте, не сообщается. Глава комиссии в целом пояснил, что это вопросы, которые касаются политики скандинавских банков в период кризиса, банкротства литовского банка Snoras, и в целом политики властей десятилетней давности.

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Ранее Грибаускайте критиковала деятельность парламентской комиссии, однако по словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, расследование раздражает тех, кто сам может нести ответственность за кризис.

«Господин Якелюнас и комиссия, которая расследует кризис десятилетней давности и тот ущерб, который был нанесён, копается или приближается к тем ответственным лицам, которые принимали решения. Я и сегодня могу повторить, что около 500 млн евро ежегодно тратится на обслуживание и администрирование долга. Не возврат, а только администрирование. Куда деньги ушли, под какие проценты одалживали, из-за чего это было сделано? Кто от этого разбогател? Эти вопросы вызывают нервозную реакцию», — сказал Сквернялис.

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Литва во время экономического кризиса отказалась брать кредиты в МВФ под относительно низкие проценты, но одолжила на международных рынках под высокие проценты.

Кроме того, экс-депутат Европарламента от Литвы Маргарита Старкявичюте публично обвинила Грибаускайте, что та разбогатела незаконным образом во время финансового кризиса 2008−2009 годов, Литва умышленно одалживала деньги на международных рынках под высокие проценты, не пользуясь возможностью дешёвых кредитов. По её словам, последствия кризиса для Литвы были тяжелейшими из-за действий властей, а страну в финансовый хаос, от которого экономика до сих пор не пришла в себя, ввергла лично президент Литвы Даля Грибаускайте, которая напрямую управляла на тот момент министром финансов Ингридой Шимоните.

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