Володин призвал европейские СМИ не молчать о происходящем на Украине

Москва, , 14:12 — REGNUM Европейским средствам массовой информации следует донести парламентам Евросоюза правдивую информацию о происходящем на Украине, чтобы сохранить мир в Европейском доме. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем парламента Австрии Вольфгантом Соботкой, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Учитывая, что здесь находятся СМИ европейских государств, хотелось бы сказать, что это позиция депутатов Госдумы и правильно было бы, чтобы вы ее донесли до наших коллег из парламентов государств Европы. Когда на Украине произошёл военный переворот, вы молчали, никто его не осудил. Когда на Украине разогнали парламент, вы молчали, никто эти действия не осудил. Когда стали запрещать политические партии, неугодные нынешней власти — вы молчали, никто не осудил. Когда стали воевать со своим народом — вы молчите, никто не осудил. Но, может быть, вы сейчас понимаете, к чему это привело? Потому что те провокации, которые произошли, ставят мир на грань войны», — заявил Володин, обращаясь к представителям европейских СМИ.

По его словам, националистические движения, которые сегодня разрастаются на Украине, «совершенно вышли из-под контроля действующей власти». И в дальнейшем ситуация может только ухудшаться, поскольку уже сейчас речь идет не только о конфликте между гражданами РФ и Украины, но и об осложнении ситуации с гражданами соседних государств, например, Польши и Венгрии.

Кроме того, отметил Володин, легитимные и демократические выборы не могут проводиться «под дулами автоматов», как это предлагает сделать президент Украины Петр Порошенко, введя военное положение в десяти регионах страны.

«Если европейские страны руководствуются демократическими принципами и выступают против двойных стандартов, нужно тогда для себя определить, вы с диктатором, вы с этим режимом или все-таки мы строим с вами демократическую Европу и мы за мир в Европейском доме? По-другому не получится», — отметил Володин.