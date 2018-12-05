Конгресс становится более «жестким к саудитам» — сенатор США

Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Поддерживать отношения с Эр-Риядом США необходимо, но не любой ценой, считает сенатор-республиканец Линдси Грэм, подтверждая свое ранее сделанное заявление о том, что саудовский крон-принц является «соучастником убийства» Джамаля Хашогги с «большой долей вероятности». В своем твиттере сенатор пишет:

«Саудовская Аравия — стратегический союзник. Эти отношения стоят того, чтобы их беречь. Но не любой ценой. Опасения, что Саудовская Аравия прекратит сотрудничество с США по терроризму или Ирану, — нерациональны. Эти угрозы представляют для Саудовской Аравии такую же опасность, как и для Америки. В отношениях с Саудовской Аравии у Америки есть сильная руками и имеются рычаги, чтобы требовать лучшего. Конгресс становится более жестким к саудитам, а сила США зависит от системы, в которой верховенство закона сдерживает капризы сильных».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в сенате США прошел закрытый брифинг от главы ЦРУ Джины Хэспел насчет «дела Хашогги». Ранее сенаторы обвинили Хэспел в неявке на закрытое заседание, которое посетили госсекретарь Майк Помпео и глава минобороны США Джеймс Мэттис.