Депутаты Рады призывают Киев восстановить ядерный статус

Киев, , 14:09 — REGNUM «Украина должна восстановить ядерный статус. Она лишилась защиты, отдав ядерный арсенал России». Об этом 5 декабря в кулуарах Верховной Рады заявил внефракционный депутат Борислав Розенблат, комментируя 24-ую годовщину подписания Будапештского меморандума.

«Это уже история, это уже бумага, которая ничего не стоит для Украины. Украина должна восстанавливать статус ядерного государства. Несмотря на «обеспокоенность» наших иностранных партнеров мы должны думать о своей защите. Украинские армия и флот — единственный залог нашей национальной безопасности и обороны», — сказал Розенблат.

По его словам, участники будапештского процесса «подло забрали» у Украины возможность защищаться.

«Если бы на сегодняшний день мы сохранили хотя бы несколько авиационных объединений, которые могут нанести ядерный удар, не было бы вопросов ни с Крымом, ни с Донбассом. Сегодня никто бы не посягнул на территорию Украины. Ядерное оружие — это паритет, это возможность адекватно отвечать на любую угрозу. У Украины подло забрали такую возможность», — рассказал Розенблат.

Он упрекнул Россию, США и Англию в нежелании придерживаться взятых на себя обязательство по защите территориальной целостности Украины.

«Наконец-то мы сегодня поняли, что содержать украинскую армию намного выгоднее, чем вести войну на всех фронтах… Будапештский меморандум принес Украине только плохое. Как сказал когда-то Бисмарк: «Договор с Россией не стоит той бумаги, на которой написан». К сожалению, сегодня мы имеем подобную ситуацию не только с Россией, но и с другими подписантами этого меморандума», — добавил Розенблат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре внефракционный депутат Рады Андрей Билецкий призвал Киев перестать «играть» в минские переговоры и переходить к будапештскому формату. Он считает, что одна мысль о расширении «ядерного клуба» вынудит и США, и Великобританию сесть за стол переговоров и серьезнее давить на Россию.

«Украина отдавала ядерное оружие. Ей не просто так пообещали неприкосновенность ее границ, верно? Ей обещали под что-то, и она отдала ядерное оружие. Если Соединенные Штаты Америки и Великобритания как подписанты не хотят возвращения к будапештскому формату и меморандуму, то Украина де-юре имеет все права и обязанности перед собственным народом возвратить ядерный статус», — заявил Билецкий.

Напомним, 5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Страны-подписанты обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного.