Выборы в Танзании 2020: Мембе последует за своим оппонентом Ловассой?

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:31 — REGNUM Бернард Камилиус Мембе занимал пост министра иностранных дел в правительстве президента Джакаи Киквете в течение 8 лет, а сейчас готовится выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2020 года в Танзании в соответствии с решением руководства своей партии ССМ (Танзанийская революционная партия). Ажиотаж был вызван заявлением генерального секретаря ССМ о том, что Мембе в тайне готовит предвыборную кампанию.

Это заявление потрясло партию ССМ и она потребовала, чтобы Мембе лично приехал в Дар-эс-Салам и дал пояснения. Мембе приехал и объявил о намерении направиться напрямую к генеральному секретарю ССМ, чтобы узнать, кто напечатал заявления против него.

Органы безопасности выяснили, что сегодня Мембе занимает пост советника по безопасности в правительстве Эммерсона Мнангагвы в Зимбабве.

Мембе следует путем Ловассы?

Ситуация с объявлением имени Мембе в разгар правления президента Магуфули очень похожа на ситуацию с Ловассой и Билал на выборах 2010. За два года до ухода в отставку Киквете заявили, что Ловасса собирается подготовить тайный план на предстоящие выборы и побороться с действующим президентом. Это обычная практика в правительственной партии ССМ — противопоставлять действующего президента, который собирается повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах, кому-то из партийцев. Так защищают полномочия президента. Ведь по традиции ССМ действующий президент переизбирается на второй срок без каких-либо препятствий внутри партии.

Из-за того, что его имя назвали раньше, ещё во время председательства Киквете в ССМ, Ловасса принял трудное решение и в 2015 году перешёл в демократическую партию CHADEMA.

И основной вопрос, стоящий сейчас перед Мембе — решит ли он пойти примеру Ловассы и перейти в оппозиционную партию CHADEMA? Образуют ли оппозиционный партии Народный фронт (CUF), Демократическая партия (CHADEMA) и Патриотическая партия (АСТ Wazalendo) единый фронт или каждая будет продумывать свой план по усилению и привлечению Мембе?

Как политики Мембе и Ловасса попытались бороться с президентом, находящимся в полномочиях. Так почему другие члены партии ССМ не могут последовать их примеру и попросить разрешения противостоять президенту, который собирается на второй срок? По сообщениям BBC Swahili.