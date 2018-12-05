Мэр Парижа выступила против запрета на демонстрации в столице

Париж, , 14:13 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго выступила против запрета на демонстрации в столице и предлагает министру внутренних дел страны «соответствующим образом внедрить средства обеспечения безопасности», сообщает Le Figaro.

«Я осуждаю эти акты насилия. Все находятся под большим давлением, но я не хочу запрещать эти протесты. Париж принадлежит всем французам, и это их право выступить с протестом в нашем городе. Министр внутренних дел должен обеспечить безопасность соответствующим образом», — заявила мэр столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал движение «желтые жилеты» не собираться в будущую субботу, 8 декабря в Париже.

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