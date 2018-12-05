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В Кремле отреагировали на статью о нарушениях на выборах в Подмосковье

Политика

Наблюдатели, присутствовавшие на избирательных комиссиях, должны были обращаться в суд, подчеркнул Песков

Москва, 5 декабря 2018, 14:07 — REGNUM  В Кремле ознакомились с сообщениями СМИ о якобы имевших место нарушениях на выборах в Московской области, прошедших 9 сентября. Об этом 5 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле видели материал о нарушениях на выборах, опубликованный ранее в СМИ. Песков подчеркнул, что в случае выявленных нарушений наблюдатели, присутствовавшие на избирательных комиссиях, должны были обращаться в суд.

«Я не знаю, были ли такие обращения и какая у них судьба», — добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее на сайте «Новой газеты» был опубликован материал о фальсификации выборов губернатора Московской области.

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