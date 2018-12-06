Можно ли в России сдержать аппетиты сырьевой аристократии?

Москва, , 01:14 — REGNUM Две точки зрения на состояние российской экономики и, как следствие, политики, сталкиваются в ожесточенных спорах экспертов. Можно ли повернуть российскую экономику лицом к внутренним проблемам России, не обрушив при этом страну в новые потрясения, рассуждает обозреватель Александр Халдей.

Сырьевой сектор, столь важный для России в экономическом и политическом отношении, это экономическая структура, подверженная так называемой олигополизации. Олигополия — структура, тяготеющая к малому числу основных игроков, и, как следствие, картельному сговору, опасна своей «естественной» расположенностью приносить пользу владельцам, а не государству, на территории которого добывается сырье.

Если государство проявляет волю, защищая общенародную часть сырьевой ренты, то прибыль добывающей промышленности составляет не более 10%, как это, например, имеет место в США. В России же эта прибыль гораздо существеннее, и составляет около 40%, создавая класс, заинтересованный в сложившейся ситуации. Сырьевая аристократия тяготеет к тому, чтобы превращаться в болезнь в теле общества и экономики, всеми силами голосуя за встраивание в выгодный им либеральный глобализм. Но следует ли из этого, что производственный сектор, вынужденно противостоящий сырьевому, должен ратовать за автаркию или некоторый вариант корейского чучхе? Может ли современная Россия применить, например, китайский опыт для укрепления собственного государства и сдерживания аппетитов сырьевой олигополии? Какими качествами для этого должна обладать лидирующая политическая группировка и национальный лидер?

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