Совфед с почетом попрощался с Валентиной Петренко

Москва, , 13:54 — REGNUM Совфед с почетом проводил сенатора от Хакасии Валентину Петренко, срок ее полномочий истек, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Петренко проработала в составе верхней палаты парламента 16 лет, с 2001 года, спикер Совфеда Валентина Матвиенко теплыми словами поблагодарила коллегу за работу.

«Вы действительно выделялась в общей массе своей эффективностью, своим неравнодушием. Валентина Александровна была одним из самых ярких, инициативных и ответственных сенаторов», — сказала Матвиенко.

Отметим, что помимо общественных заслуг, широкую известность Петренко принесла неизменно необычная прическа.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2018 года главой Хакасии стал коммунист Валентин Коновалов. Вскоре он заявил, что рассматривает троих кандидатов в сенаторы, в том числе секретаря по агитации и пропаганде Хакасского регионального отделения КПРФ Валерия Усатюка. До этого Усатюк был депутатом горсовета Абакана. Решение о прекращении его депутатских полномочий было принято на сессии горсовета 27 ноября.