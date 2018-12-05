В Кремле не видят поводов отпускать арестованных украинских моряков

Москва, , 13:53 — REGNUM Призывы Запада отпустить задержанных в Чёрном море офицеров ВМС Украины, арестованных за незаконное пересечение госграницы с РФ, никак не повлияют на проводимые следственные мероприятия. Об этом в ходе брифинга журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия продолжит выполнять законные процедуры в отношении украинских нарушителей госграницы.

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«Звучащая критика, разные эскапады — это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом», — заявил Песков.

Заявление госдепартамента США о возможных «последствиях и боли» для России из-за инцидента в Керченском проливе Дмитрий Песков оставил без комментариев, заявив, что Кремль на это реагировать не должен, так как это дело МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря высокопоставленный чиновник госдепа США заявил, что Российская Федерация должна вернуть задержанные в Чёрном море корабли Киеву и отпустить арестованных моряков Военно-морских сил Украины. В противном случае Россию ждут «последствия и боль».

Напомним, три корабля ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками 25 ноября в Чёрном море. Суда выполняли в районе Керченского пролива опасные манёвры и не реагировали на законные требования сопровождавших их российских катеров. Российской стороне пришлось применить оружие. После задержания украинские суда доставили в порт Керчи, а экипажи арестовали за незаконное пересечение госграницы с РФ.

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