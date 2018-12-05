После слов «Карабах в обмен на власть» кандидата в депутаты вызвали в СНБ

Ереван, , 13:45 — REGNUM Бывший руководитель Государственного управления национальной безопасности Армении Давид Шахназарян, который занимает третью строчку в списке кандидатов бывшей правящей Республиканской партии Армении на досрочных парламентских выборах 9 декабря, приглашен в Службу национальной безопасности (СНБ). Об этом сообщает пресс-центр СНБ Армении.

Согласно сообщению, приглашение связано с заявлением Шахназаряна, сделанным в ходе нынешней избирательной кампании, в котором он утверждал, то «Арцах (Карабах — ИА REGNUM ) в обмен на власть» является политической программой и.о. премьер-министра, лидера блока «Мой шаг» Никола Пашиняна.

СНБ рассматривает заявление Шахназаряна как сообщение о преступлении и ожидает от политика объяснений и обосновывающих заявление материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря на предвыборном митинге и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в Армении есть политические силы, которые постоянно говорят о том, что революция была заговором против Арцаха (Нагорного Карабаха), и правительство готовит заговор против Арцаха, имеет коварные замыслы в отношении Арцаха.

По мнению Пашиняна, этими заявлениями уже должны заняться Служба национальной безопасности и военная контрразведка.

«Я считаю, что всё это выходит за рамки логики обсуждений лишь на политических площадках. И я считаю, что проверкой озвученной мной версии и этими заявлениями должны заняться Служба национальной безопасности и военная контрразведка, потому что некоторые весьма уверенными шагами движутся к государственной измене. И я не боюсь делать это заявление и хочу сказать, что сегодняшнее правительство и народ Армении имеют достаточно рычагов, чтобы искоренить некоторые силы, пытающиеся совершать разрушительные действия против наших вооруженных сил.

Если кто-либо попытается заподозрить народную революцию, то есть избранное народом правительство в каком-либо антинациональном и антигосударственном заговоре, мы будем иметь право подозревать этих людей как минимум в том, что они являются шпионами под иностранным влиянием», — отметил Пашинян.