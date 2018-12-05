Частные компании получают доступ к госуслугам населению

Москва, , 13:43 — REGNUM Пакет законопроектов, регламентирующих отношения, связанные с представлением гражданам госуслуг, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря. В ходе дискуссии депутаты высказывали обеспокоенность возможным снижением числа бесплатных услуг для населения.

Поправками прописываются права потребителей услуг: на надлежащее оказание им государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, сроках, порядке и об условиях их предоставления.

Кроме того, речь идет о тарифах на эти услуги и об их стоимости для потребителя услуг. Так, указывается, что законодательством РФ предусмотрено оказание государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере на частично платной основе.

Граждане имеют право знать об исполнителях услуг, на выбор исполнителя услуг, на отказ от получения государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. Населению гарантируется возможность обращения в уполномоченный орган с заявлением о неоказании (ненадлежащем оказании) им государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

«Речь о платных услугах не идет. Речь идет об услугах, финансируемых из бюджета», — заявил в ходе дискуссии замглавы Минфина Алексей Лавров.

Предлагается регламентировать отношения, связанные с формированием и исполнением государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим лицам за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, в отраслях социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физкультура и спорт, туризм — о культуре речи нет идет), а также отношения, связанные со способами отбора исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на конкурентной основе, с осуществлением контроля за соблюдением установленных требований.